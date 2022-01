Mihajlovic punta su Aebischer Oggi il primo allenamento del centrocampista svizzero

Advertising

Pall_Gonfiato : Oggi il primo allenamento di #Aebischer -

Ultime Notizie dalla rete : Mihajlovic punta

, pieno di assenze, inizialmente privo di Arnautovic e costretto a schierare Hickey ... Il Napoli prosegue la propria marcia Champions , mentre la Salernitanasu mercato e scontri ...Il tecnico ha voluto allora cambiare il suo ruolo, avanzandolo dietro la, in modo tale da ...ha detto che non è più disposto ad aspettarlo e che lo lancerà nella mischia solo quando si ...Prima le visite, poi l’annuncio: obbligo di riscatto per una cifra inferiore ai quattro milioni di euro. Quadriennale per il centrocampista ...Ora deve recuperare e stare bene, ha sempre qualche acciacco” Svanberg ha fatto bene, ha lottato. Quando gioca da seconda punta ha fatto sempre bene. Ha giocato con una puntura per un problema alla sp ...