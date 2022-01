Meteo, le previsioni di mercoledì 26 gennaio. VIDEO (Di martedì 25 gennaio 2022) Inverno sottotono sull’Italia con una situazione Meteo capovolta che vede il Sud preda di venti freddi e nevicate a bassa quota e il Nord attanagliato dall’alta pressione. Queste differenze si accentueranno nei prossimi giorni. Proseguirà la lunga fase siccitosa al Settentrione e, con l’ingresso del favonio, le temperature (solo temporaneamente) potrebbero schizzare su valori primaverili. Al Sud invece torneranno le piogge e anche la neve a quote relativamente basse. Leggi su tg24.sky (Di martedì 25 gennaio 2022) Inverno sottotono sull’Italia con una situazionecapovolta che vede il Sud preda di venti freddi e nevicate a bassa quota e il Nord attanagliato dall’alta pressione. Queste differenze si accentueranno nei prossimi giorni. Proseguirà la lunga fase siccitosa al Settentrione e, con l’ingresso del favonio, le temperature (solo temporaneamente) potrebbero schizzare su valori primaverili. Al Sud invece torneranno le piogge e anche la neve a quote relativamente basse.

