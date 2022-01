M5S, Ferrara: favoritismi in Ama all’ombra di Gualtieri (Di martedì 25 gennaio 2022) Roma – “all’ombra del sindaco Gualtieri i favoritismi sono all’ordine del giorno. Apprendiamo da fonti stampa che i vertici della partecipata Ama hanno promosso i figli di capizona e impiegati da ‘semplici’ netturbini ad addetti amministrativi.” “Insomma, per almeno 60 operatori ecologici prima operativi su strada c’è stato l’effettivo trasferimento in un più prestigioso e tranquillo posto di ufficio, chiusi in una stanza dove ci si sporca di meno le mani.” “E il bello è che la denuncia arriva dai loro colleghi netturbini, costretti a turni massacranti a guidare i mezzi pesanti. Siamo passati dal risanamento del bilancio e dei conti alla restaurazione delle corporazioni e della parentopoli.” “La ventata di aria fresca che doveva portare Gualtieri sembra più una camera di compensazione dove possono respirare solo i ... Leggi su romadailynews (Di martedì 25 gennaio 2022) Roma – “del sindacosono all’ordine del giorno. Apprendiamo da fonti stampa che i vertici della partecipata Ama hanno promosso i figli di capizona e impiegati da ‘semplici’ netturbini ad addetti amministrativi.” “Insomma, per almeno 60 operatori ecologici prima operativi su strada c’è stato l’effettivo trasferimento in un più prestigioso e tranquillo posto di ufficio, chiusi in una stanza dove ci si sporca di meno le mani.” “E il bello è che la denuncia arriva dai loro colleghi netturbini, costretti a turni massacranti a guidare i mezzi pesanti. Siamo passati dal risanamento del bilancio e dei conti alla restaurazione delle corporazioni e della parentopoli.” “La ventata di aria fresca che doveva portaresembra più una camera di compensazione dove possono respirare solo i ...

Advertising

Newsinunclick : Tassonomia, Ferrara (M5S): “Commissione UE ascolti gli scienziati e non le lobby” - TassoneMirko : Ferrara (M5s): 'L'Ue sta ancora aspettando l’aggiornamento del piano rifiuti della Calabria' - Il Redattore - gianluc_ferrara : Giornata emozionante, oggi sono iniziate le votazioni per eleggere il nuovo presidente della Repubblica. Il M5s, co… - marcodemo3 : L'Italia ha il numero più alto di diplomatici nel mondo. Ha il numero di ambasciate più alto nel mondo. Per es. :… - PoliticaNewsNow : Tassonomia, Ferrara (M5S): “Commissione UE ascolti gli scienziati e non le lobby” -