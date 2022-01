Daniel Craig si ferisce alla testa, ma se ne accorge solo al termine dell'intervista con Javier Bardem (VIDEO) (Di martedì 25 gennaio 2022) L'attore Daniel Craig è stato protagonista di un esilarante incidente durante le riprese di un'intervista con Javier Bardem, girata senza rendersi conto che aveva del sangue in fronte. Daniel Craig non si è reso conto di essersi ferito alla testa prima di iniziare la sua conversazione con Javier Bardem per la serie Actors on Actors di Variety, apparendo così per tutto il tempo con del sangue sulla fronte. Il suo collega, al termine della lunga intervista, gli ha chiesto se si fosse fatto male, scoprendo che l'ex agente 007 non era consapevole di questo dettaglio. Javier Bardem ha chiesto al termine di ... Leggi su movieplayer (Di martedì 25 gennaio 2022) L'attoreè stato protagonista di un esilarante incidente durante le riprese di un'con, girata senza rendersi conto che aveva del sangue in fronte.non si è reso conto di essersi feritoprima di iniziare la sua conversazione conper la serie Actors on Actors di Variety, apparendo così per tutto il tempo con del sangue sulla fronte. Il suo collega, ala lunga, gli ha chiesto se si fosse fatto male, scoprendo che l'ex agente 007 non era consapevole di questo dettaglio.ha chiesto aldi ...

