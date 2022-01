Bollo auto, novità per i pagamenti: riguarda Poste Italiane (Di martedì 25 gennaio 2022) Per pagare il Bollo auto si possono utilizzare i metodi convenzionali oppure sfruttare le tecnologie. Poste offre il servizio Pagare il Bollo auto è un onere che tocca ogni anno a tutti gli automobilisti, eccetto alcune categorie esenti. Normalmente, Il Bollo auto si può pagare sia online presso l’Home Banking della propria banca o sul L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di martedì 25 gennaio 2022) Per pagare ilsi possono utilizzare i metodi convenzionali oppure sfruttare le tecnologie.offre il servizio Pagare ilè un onere che tocca ogni anno a tutti glimobilisti, eccetto alcune categorie esenti. Normalmente, Ilsi può pagare sia online presso l’Home Banking della propria banca o sul L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

fabxp06 : RT @RegioneVeneto: Nuova gestione della tassa automobilistica in Veneto Online il nuovo portale “Bollo Auto” e uffici decentrati in ogni pr… - djusep_joe : Io già immagino #Vlahovic che arriva alla #Juventus : - Gol annullati per fuorigioco micromillimetrici. - 2 o 3 ind… - telodogratis : Bollo auto, attenzione al pagamento in ritardo: ecco cosa succede - IanoS59 : RT @ilrappresentant: L' idea del #Greenpass senza scadenza e' il palesare che non è mai esistita motivazione #sanitaria ma mero #controllo… - ilrappresentant : RT @ilrappresentant: L' idea del #Greenpass senza scadenza e' il palesare che non è mai esistita motivazione #sanitaria ma mero #controllo… -