Berrettini-Monfils | streaming gratis e diretta tv in chiaro TV 8? Dove vedere il match Australian Open

Advertising

Eurosport_IT : SIIIIIII BERRETTINI! Matteo vola ai quarti di finale battendo Carreño Busta in 3 set, ora trova Monfils!????????… - WeAreTennisITA : MATTEO È UNA ROCCIA ?????? Ingiocabile al servizio, devastante da fondo campo: Matteo Berrettini batte Carreno Busta… - Eurosport_IT : ?? Australian Open ?? Qualificati ai quarti ???? Nadal ???? Shapovalov ???? Monfils ???? Berrettini ???? Auger-Aliassime ????… - infoitsport : Australian Open, Day 9 LIVE: Nadal in semifinale, battuto Shapovalov. Fra poco Barty-Pegula, poi Berrettini-Monfils - Pall_Gonfiato : Ecco dove vedere #Berrettini-#Monfils -

Ultime Notizie dalla rete : Berrettini Monfils

Il 35enne spagnolo, n.5 del ranking, già vincitore a Melbourne nel 2009, mercoledì affronterà Matteo(n.7) o il francese Gaël(n.20) per un posto in finale.Nadal dovrà vedersela con uno tra Matteoe Gaelper un posto in finale. TABELLONE MONTEPREMI QUALIFICAZIONI MONTEPREMI AUSTRALIAN OPEN CALENDARIO, PROGRAMMA E TV RIVIVI LA DIRETTA ...Australian Open 2022, Berrettini affronta Monfils ai quarti di finale: se dovesse vincere incontrererebbe Nadal in semifinale. Tutte le info sul match ...Matteo Berrettini affronterà Gael Monfils ai quarti di finale degli Australian Open 2022. Come e quando seguire il match in diretta tv e streaming ...