The Economist (Exor), Draghi al Quirinale non sarebbe un bene per l’Italia (Di lunedì 24 gennaio 2022) Dalle ore 15 di oggi, 24 gennaio, inizieranno le votazioni per il nuovo Presidente della Repubblica italiana. A scegliere il nuovo inquilino del Quirinale sarà un collegio elettorale di 1.009 parlamentari e delegati regionali. Uno dei papabili è Mario Draghi, attuale presidente del Consiglio, anche se la sua elezione sarebbe un unicum: mai nessuno è L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 24 gennaio 2022) Dalle ore 15 di oggi, 24 gennaio, inizieranno le votazioni per il nuovo Presidente della Repubblica italiana. A scegliere il nuovo inquilino delsarà un collegio elettorale di 1.009 parlamentari e delegati regionali. Uno dei papabili è Mario, attuale presidente del Consiglio, anche se la sua elezioneun unicum: mai nessuno è L'articolo

Advertising

sokn44 : @NumerINTERi @A_Bazzu La Juventus ha dietro exor = 27 miliardi di euro.... Ferrari, the economist, gruppo gedi e al… - sportli26181512 : #Governance #Notizie The Economist (Exor), Draghi al Quirinale non sarebbe un bene per l’Italia: Dalle ore 15 di og… - CalcioFinanza : The Economist (Exor): Draghi al Quirinale non sarebbe un bene per l’Italia - Giordan48430646 : RT @SADIComic: The Economist ha scritto e tifa per dracula #DRAGHI al #Quirinale2022 sapete di chi e' l' Economist ? No ? ve lo dico io Di… - stella6615 : RT @SADIComic: The Economist ha scritto e tifa per dracula #DRAGHI al #Quirinale2022 sapete di chi e' l' Economist ? No ? ve lo dico io Di… -

Ultime Notizie dalla rete : The Economist SheerID Announces International Day of Education Deals for Students and Teachers The Economist - The only time getting 50% is exemplary. Students get half off an annual digital subscription. Independent and incisive global analysis and opinion with access to the app , audio ...

Berlusconi ... e gli altri - di Giancarlo Infante Basta guardare il numero appena uscito del The Economist che giudica il 'tentativo' di Draghi di diventare Presidente un 'male' per l'Italia e per l'Europa. Si deve dunque sperare che la scelta sul ...

The Economist (Exor), Draghi al Quirinale non sarebbe un bene per l'Italia Calcio e Finanza only time getting 50% is exemplary. Students get half off an annual digital subscription. Independent and incisive global analysis and opinion with access toapp , audio ...Basta guardare il numero appena uscito delche giudica il 'tentativo' di Draghi di diventare Presidente un 'male' per l'Italia e per l'Europa. Si deve dunque sperare che la scelta sul ...