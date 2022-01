Quirinale, alle 15 inizia il voto. I partiti verso la scheda bianca (Di lunedì 24 gennaio 2022) Ci siamo. È il primo giorno di votazioni per l'elezione del nuovo presidente della Repubblica. Le operazioni comincieranno ufficialmente alle ore 15, quando a mano a mano i grandi elettori saranno chiamati al voto. Gli aventi diritto sono 1.008 (ieri è morto il deputato di Forza Italia Vincenzo Fasano). Ma ci saranno alcune assenze già annunciate, come quella dell'ex ministro Lorenzo Fioramonti, bloccato in Sudafrica con il Covid. Sono circa venti gli elettori positivi, che usufruiranno del cosiddetto drive-in allestito all'esterno della Camera dei deputati. Nessun accordo per ora: si va verso la scheda bianca Dopo il ritiro di Silvio Berlusconi, la corsa quirinalizia è rimasta piuttosto in stallo. I partiti non sono giunti a nessun tipo di accordo che coinvolga ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 24 gennaio 2022) Ci siamo. È il primo giorno di votazioni per l'elezione del nuovo presidente della Repubblica. Le operazioni comincieranno ufficialmenteore 15, quando a mano a mano i grandi elettori saranno chiamati al. Gli aventi diritto sono 1.008 (ieri è morto il deputato di Forza Italia Vincenzo Fasano). Ma ci saranno alcune assenze già annunciate, come quella dell'ex ministro Lorenzo Fioramonti, bloccato in Sudafrica con il Covid. Sono circa venti gli elettori positivi, che usufruiranno del cosiddetto drive-instito all'esterno della Camera dei deputati. Nessun accordo per ora: si valaDopo il ritiro di Silvio Berlusconi, la corsa quirinalizia è rimasta piuttosto in stallo. Inon sono giunti a nessun tipo di accordo che coinvolga ...

