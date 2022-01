Morto Paolo Taggi, addio all’autore tv ideatore di Domenica In, Stranamore e La Talpa: stroncato a 65 anni dal Covid (Di lunedì 24 gennaio 2022) È Morto al Policlinico Gemelli di Roma, dopo essersi ammalato di Covid, Paolo Taggi, autore Rai, da “Domenica In” a “Per un pugno di libri“, ma anche per Canale 5 con “Stranamore” e “La Talpa“. Aveva 65 anni. L’annuncio della scomparsa è stato dato dalla casa editrice Interlinea di Novara, la città dove era nato il 28 maggio 1956 e che nel 2020 lo aveva insignito del riconoscimento di cittadino dell’anno. “Paolo Taggi è insieme coiffeur di narrazioni televisive e teorico di questo narrare. Ma invece di scrivere libri seriosi, saggi accademici, si diverte a riflettere di tv inventando altre storie”, ha detto di lui Aldo Grasso. Le sue opere come scrittore restano nel catalogo Interlinea, come “Di niente, del mare” e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 24 gennaio 2022) Èal Policlinico Gemelli di Roma, dopo essersi ammalato di, autore Rai, da “In” a “Per un pugno di libri“, ma anche per Canale 5 con “” e “La“. Aveva 65. L’annuncio della scomparsa è stato dato dalla casa editrice Interlinea di Novara, la città dove era nato il 28 maggio 1956 e che nel 2020 lo aveva insignito del riconoscimento di cittadino dell’anno. “è insieme coiffeur di narrazioni televisive e teorico di questo narrare. Ma invece di scrivere libri seriosi, saggi accademici, si diverte a riflettere di tv inventando altre storie”, ha detto di lui Aldo Grasso. Le sue opere come scrittore restano nel catalogo Interlinea, come “Di niente, del mare” e ...

