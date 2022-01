Il Cantante Mascherato: Milly Carlucci svela tutte le maschere della terza edizione del programma (Di lunedì 24 gennaio 2022) Il programma tornerà sugli schermi di Rai1 a partire da venerdì 11 febbraio 2022 per la gioia di Milly Carlucci e dei suoi tanti affezionati ammiratori. La terza attesissima stagione de Il Cantante Mascherato porterà con se ben 12 nuove ed affascinanti maschere che la stessa conduttrice ci ha tenuto a mostrare in anteprima sui canali social ufficiali della trasmissione. Dopo aver svelato le prime due qualche giorno fa, stiamo parlando di quella fiera e piratesca della Volpe oltre a quella elegante e sui generis della Lumaca, la conduttrice è tornata a farsi vedere sui social per annunciare le altre dieci maschere che lotteranno per conquistare il gradino più alto del podio ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 24 gennaio 2022) Iltornerà sugli schermi di Rai1 a partire da venerdì 11 febbraio 2022 per la gioia die dei suoi tanti affezionati ammiratori. Laattesissima stagione de Ilporterà con se ben 12 nuove ed affascinantiche la stessa conduttrice ci ha tenuto a mostrare in anteprima sui canali social ufficialitrasmissione. Dopo averto le prime due qualche giorno fa, stiamo parlando di quella fiera e piratescaVolpe oltre a quella elegante e sui generisLumaca, la conduttrice è tornata a farsi vedere sui social per annunciare le altre dieciche lotteranno per conquistare il gradino più alto del podio ...

gianlu_79 : RT @bubinoblog: Milly Carlucci si racconta in esclusiva su BubinoBlog tra la nuova edizione de #IlCantanteMascherato, il futuro di #Balland… - ZonNapoli : #TV #Icm Svelate le ultime maschere de #IlCantanteMascherato LE MASCHERE E IL LOOK DI FRANCESCO FACCHINETTI --->… - DavideMoschetti : @GiusCandela Dispiace per @milly_carlucci se lo sarebbe meritato tutto, così come mi aspetto che sia a Sanremo per… - lorenzog31 : RT @bubinoblog: Milly Carlucci si racconta in esclusiva su BubinoBlog tra la nuova edizione de #IlCantanteMascherato, il futuro di #Balland… - bubinoblog : Milly Carlucci si racconta in esclusiva su BubinoBlog tra la nuova edizione de #IlCantanteMascherato, il futuro di… -