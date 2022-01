“Falsa principessa!” Lulù Selassié, l’accusa è devastante: provvedimenti in vista per la gieffina? (Di lunedì 24 gennaio 2022) Clamorose accuse per la Princess Lulù Selassiè: richiesti provvedimenti formali ad Alfonso Signorini e agli autori del GF Vip. Lulù Selassiè (fonte youtube)E’ guerra aperta tra i fandom di Soleil Sorge e di Lulù Selassiè. La Princess di stirpe etiope è già stata bacchettata severamente da Alfonso Signorini per alcune sue esternazioni poco ortodosse. Lulù, in seguito all’eliminazione della sorella Clarissa, aveva infatti reagito in malo modo durante il prime time, inveendo contro la produzione e lasciandosi andare ad espressioni infelici. La Princess ha in seguito spiegato di esser stata vittima di un attacco di panico, ma la giustificazione non l’ha risparmiata da una doverosa lavata di capo ad opera del conduttore Alfonso Signorini. Lulù attualmente è coinvolta in una crociata contro ... Leggi su specialmag (Di lunedì 24 gennaio 2022) Clamorose accuse per la PrincessSelassiè: richiestiformali ad Alfonso Signorini e agli autori del GF Vip.Selassiè (fonte youtube)E’ guerra aperta tra i fandom di Soleil Sorge e diSelassiè. La Princess di stirpe etiope è già stata bacchettata severamente da Alfonso Signorini per alcune sue esternazioni poco ortodosse., in seguito all’eliminazione della sorella Clarissa, aveva infatti reagito in malo modo durante il prime time, inveendo contro la produzione e lasciandosi andare ad espressioni infelici. La Princess ha in seguito spiegato di esser stata vittima di un attacco di panico, ma la giustificazione non l’ha risparmiata da una doverosa lavata di capo ad opera del conduttore Alfonso Signorini.attualmente è coinvolta in una crociata contro ...

ale_dillo : RT @Stiloso1: Entrano 3 manzi, belli freschi, al @GrandeFratello fa pena #Jessica che non la caga nessuno di quelli gia' dentro la casa, ta… - Stiloso1 : Entrano 3 manzi, belli freschi, al @GrandeFratello fa pena #Jessica che non la caga nessuno di quelli gia' dentro l… - muccabot90 : RT @luigirossini623: @_Miss_Marple Ma guarda chi parla questa falsa principessa di merd. maleducata sfaticata brutta la mucca che dice corn… - elisabe89376579 : RT @annamariabianc2: Che messaggi da questa falsa principessa? Pessimi e diseducativi, perché Signorini non lo fa mai notare? Perché la pro… - maximassimo78 : RT @annamariabianc2: Che messaggi da questa falsa principessa? Pessimi e diseducativi, perché Signorini non lo fa mai notare? Perché la pro… -

Lulù Selassiè stronca Soleil: 'Non farò come tutti gli altri che le leccano il cul* per paura'/ 'Sono stufa' Lulù però prosegue: "Anche Manila ha capito che è falsa, ma tanto non c'è più sordo di chi non vuol ... La principessa afferma: "Non mi piace proprio per niente. Sono stufa. Non farò come tutti gli ...

