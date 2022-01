Coronavirus oggi. In Cina revocato il lockdown nella metropoli di Xi’an (Di lunedì 24 gennaio 2022) Le autorità cinesi hanno revocato un lockdown di un mese nella città di Xi’an, nel nord della Cina, dove sono in programma le Olimpiadi invernali dal 4 febbraio. Il Dipartimento di Stato americano ha invitato tutti i cittadini americani a non viaggiare in Ucraina a causa delle crescenti minacce di una azione militare russa e del Covid-19. Leggi su ilsole24ore (Di lunedì 24 gennaio 2022) Le autorità cinesi hannoundi un mesecittà di, nel nord della, dove sono in programma le Olimpiadi invernali dal 4 febbraio. Il Dipartimento di Stato americano ha invitato tutti i cittadini americani a non viaggiare in Ucraina a causa delle crescenti minacce di una azione militare russa e del Covid-19.

