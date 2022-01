Willem Dafoe, la gioia e la grinta di un attore nella sua stagione più matura (Di domenica 23 gennaio 2022) Willem Dafoe parla di TikTok anche se non ha un account, né alcun social media. «Cerco di evitarlo perché ti connette a una serie di cose che è meglio ignorare,» spiega. Eppure, l’attore ha una presenza importante nell’app prediletta dalla generazione Z. Esiste una raffica di clip accompagnata da un sensuale sottofondo musicale R&B in cui possiamo vedere alcuni secondi di un giovane Dafoe assetato nel deserto dell’Ultima Tentazione di Cristo, oppure mentre fuma una sigaretta a torso nudo in una scena di Platoon, o quando strizza i pettorali per liberarsi da un infernale marchingegno di metallo in Spider-Man. Su TikTok è indicizzato con il vero nome, ma gli hashtag più in voga permettono di ammirarlo digitando Willem Dripfoe o Willem Da Goat. Una volta che gli ho snocciolato questo ... Leggi su gqitalia (Di domenica 23 gennaio 2022)parla di TikTok anche se non ha un account, né alcun social media. «Cerco di evitarlo perché ti connette a una serie di cose che è meglio ignorare,» spiega. Eppure, l’ha una presenza importante nell’app prediletta dalla generazione Z. Esiste una raffica di clip accompagnata da un sensuale sottofondo musicale R&B in cui possiamo vedere alcuni secondi di un giovaneassetato nel deserto dell’Ultima Tentazione di Cristo, oppure mentre fuma una sigaretta a torso nudo in una scena di Platoon, o quando strizza i pettorali per liberarsi da un infernale marchingegno di metallo in Spider-Man. Su TikTok è indicizzato con il vero nome, ma gli hashtag più in voga permettono di ammirarlo digitandoDripfoe oDa Goat. Una volta che gli ho snocciolato questo ...

eviltempt : RT @_amantedelcine_: I Maneskin e Willem Dafoe insieme mi sento di vivere in una realtà parallela sinceramente - onloueangel : RT @_amantedelcine_: I Maneskin e Willem Dafoe insieme mi sento di vivere in una realtà parallela sinceramente - parkersgarfield : RT @_amantedelcine_: I Maneskin e Willem Dafoe insieme mi sento di vivere in una realtà parallela sinceramente - frasercolors : RT @_amantedelcine_: I Maneskin e Willem Dafoe insieme mi sento di vivere in una realtà parallela sinceramente - candycronuts : Conte e Miley Cyrus che si messaggiano su Twitter Kevin McHale che si vede un professore adesso Willem Dafoe con i… -