Spezia-Sampdoria 1-0, Thiago Motta: “Stagione iniziata con dei problemi, ora i ragazzi lavorano bene” (Di domenica 23 gennaio 2022) “I ragazzi vanno in campo e stanno facendo un lavoro straordinario, ma non solo la domenica. La squadra sta lavorando molto bene, è unita, abbiamo visto quelli che sono entrati dopo hanno dato il loro contributo ognuno con le loro caratteristiche. Dobbiamo continuare così, abbiamo ancora tanta strada da percorrere”. Lo ha detto l’allenatore dello Spezia, Thiago Motta, dopo la vittoria contro la Sampdoria decisa da un gol di Verde: “Verde può essere decisivo, alzare il livello della squadra, lo sa molto bene. Ha qualità, lo sta dimostrando, non solo in partita ma ogni giorno. Dobbiamo essere contenti di averlo in questo stato di forma e aiutarlo”. Vittoria meritata secondo l’ex centrocampista della Nazionale: “Abbiamo affrontato una squadra che all’andata c’ha ... Leggi su sportface (Di domenica 23 gennaio 2022) “Ivanno in campo e stanno facendo un lavoro straordinario, ma non solo la domenica. La squadra sta lavorando molto, è unita, abbiamo visto quelli che sono entrati dopo hanno dato il loro contributo ognuno con le loro caratteristiche. Dobbiamo continuare così, abbiamo ancora tanta strada da percorrere”. Lo ha detto l’allenatore dello, dopo la vittoria contro ladecisa da un gol di Verde: “Verde può essere decisivo, alzare il livello della squadra, lo sa molto. Ha qualità, lo sta dimostrando, non solo in partita ma ogni giorno. Dobbiamo essere contenti di averlo in questo stato di forma e aiutarlo”. Vittoria meritata secondo l’ex centrocampista della Nazionale: “Abbiamo affrontato una squadra che all’andata c’ha ...

