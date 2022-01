Sofia Goggia: «Voglio difendere il mio titolo a Pechino» (Di domenica 23 gennaio 2022) Distorsione al ginocchio per l’azzurra inizia subito il percorso di riabilitazione. L'obiettivo è essere al via della discesa femminile delle Olimpiadi il 15 febbraio. Tutto il tifo dell'Italia per la portabandiera Leggi su vanityfair (Di domenica 23 gennaio 2022) Distorsione al ginocchio per l’azzurra inizia subito il percorso di riabilitazione. L'obiettivo è essere al via della discesa femminile delle Olimpiadi il 15 febbraio. Tutto il tifo dell'Italia per la portabandiera

Advertising

Eurosport_IT : FANTASTICA SOFIA! ?????? La Goggia festeggia davanti al pubblico di casa: l'azzurra conquista la discesa libera di Co… - Eurosport_IT : Non ti abbiamo lasciata sola un anno fa e non lo faremo adesso. In questa battaglia siamo ancora al tuo fianco, Sof… - ItaliaTeam_it : ???????????????????????????? ?????????? ?? Sofia Goggia trionfa nella discesa di Cortina d'Ampezzo! #ItaliaTeam | #RoadToBeijing |… - paoloigna1 : RT @vitasportivait: ?#FISAlpine | #Cortina Caduta spaventosa di Sofia #Goggia ????! ?? Come ieri, tanti brividi durante la sua prova, ma sta… - paoloigna1 : RT @Eurosport_IT: Forza Sofia! ?? #EurosportSCI | #FISAlpine | #Cortina | #Goggia -