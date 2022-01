Mustafa e il sorriso nonostante

(Di domenica 23 gennaio 2022) Oggi, come vedete, il nostro giornale è "incartato" con la storia diEl Nezzel , 6 anni, nato a Idilib, in Siria, senza braccia e senza gambe perché sua madre, quando lo aveva in grembo, ...

E torneremo immersi in quella realtà quotidiana che ildici ricorda essere invece irrealtà e distrazione, inchiodandoci alle nostre responsabilità.è qui con noi. E per noi. ......nella nuova abitazione si possono vedere i volti di, Munzir, Zeynep, visibilmente stanchi. Dopo un lungo viaggio, partito da Istanbul, il padre ha comunque la forza di mostrare un. ...L’immagine sorridente di un bambino siriano di 6 anni, senza braccia e gambe, tenuto in braccio e alzato al cielo in modo giocoso dal padre, mutilato di una gamba. Una foto che ha fatto il ...Cioè di restituire, per quanto possibile, un qualche uso delle gambe e delle braccia a Mustafa e Munzir. Il centro di Budrio è una delle eccellenze italiane, e siamo certi che farà del suo meglio. Ma ...