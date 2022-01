Milan, Leao perde il ricorso contro lo Sporting Lisbona: dovrà risarcire i portoghesi (Di domenica 23 gennaio 2022) Rafael Leao dovrà risarcire lo Sporting Lisbona. Stando a quanto riportato da ‘Record’, la Corte d’Appello di Lisbona ha respinto il ricorso dell’attaccante del Milan, che risolse unilaterlamente il contratto con i lusitani dopo esser stato aggredito dai tifosi dello biancoverdi nel maggio del 2018. Successivamente il Lille lo acquisto a parametro zero, senza rispettare la clausola di 45 milioni fissata dai portoghesi. Adesso Leao dovrà sborsare 16,5 milioni di euro per rimborsare lo Sporting Lisbona, oppure dovrà appellarsi, in ultima ratio, alla Corte Suprema. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 23 gennaio 2022) Rafaello. Stando a quanto riportato da ‘Record’, la Corte d’Appello diha respinto ildell’attaccante del, che risolse unilaterlamente il contratto con i lusitani dopo esser stato aggredito dai tifosi dello biancoverdi nel maggio del 2018. Successivamente il Lille lo acquisto a parametro zero, senza rispettare la clausola di 45 milioni fissata dai. Adessosborsare 16,5 milioni di euro per rimborsare lo, oppureappellarsi, in ultima ratio, alla Corte Suprema. SportFace.

