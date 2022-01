La giornata di Mattarella a Palermo, tra messa e scatoloni per il trasloco (Di domenica 23 gennaio 2022) (Adnkronos) – Una domenica in famiglia per il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Alle 11 la messa nella piccola chiesa di Santa Maria Maddalena, alle Legione dei Carabinieri di Sicilia, lontano da occhi indiscreti, in compagnia dei figli, Laura e Bernardo. All’uscita dal condominio di via Libertà un capannello di cittadini, tra cui alcuni runners, lo hanno a lungo applaudito, gridandogli: “Grazie, Presidente”. Un altro ha detto a gran voce: “Contiamo su di lei”. Un altro ancora ha gridato: “Presidente, faccia pulire la città, per favore”. E lui, il capo dello Stato, accompagnato da una donna della scorta e altri uomini della sicurezza, ha risposto con un sorriso e salutando con la mano. Sergio Mattarella ha scelto la millenaria piccola chiesa di Santa Maria Maddalena, che si trova all’interno del Comando della Legione ... Leggi su italiasera (Di domenica 23 gennaio 2022) (Adnkronos) – Una domenica in famiglia per il Presidente della Repubblica, Sergio. Alle 11 lanella piccola chiesa di Santa Maria Maddalena, alle Legione dei Carabinieri di Sicilia, lontano da occhi indiscreti, in compagnia dei figli, Laura e Bernardo. All’uscita dal condominio di via Libertà un capannello di cittadini, tra cui alcuni runners, lo hanno a lungo applaudito, gridandogli: “Grazie, Presidente”. Un altro ha detto a gran voce: “Contiamo su di lei”. Un altro ancora ha gridato: “Presidente, faccia pulire la città, per favore”. E lui, il capo dello Stato, accompagnato da una donna della scorta e altri uomini della sicurezza, ha risposto con un sorriso e salutando con la mano. Sergioha scelto la millenaria piccola chiesa di Santa Maria Maddalena, che si trova all’interno del Comando della Legione ...

