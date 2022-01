(Di sabato 22 gennaio 2022) «Professionalità,delencomiabili. Idi Stato di Taranto questa mattina, hanno evitato che un balordo armato di pistola mietesse vittime in pieno centro cittadino. A loro tutta la nostra vicinanza e auguri di pronta guarigione». Lo dichiara, a nome di tutta la segretaria regionale Puglia del Nuovo Sindacato Carabinieri (NSC). «Purtroppo – dice– si tratta dell’ennesimo episodio a dimostrazione di come la sicurezza degli operatori e di conseguenza quella dei cittadini, sia messa a dura prova da un organico carente e da un apparato sempre più al collasso. Solo la professionalità deiha evitato il peggio, ma non dovremmo scendere in strada ...

Advertising

infoitinterno : Sparatoria, Nicola Magno (Nsc): «Senso del dovere e coraggio. Solidarietà ai colleghi della Polizia rimasti feriti» - TarantiniTime : Sparatoria, Nicola Magno (Nsc): «Senso del dovere e coraggio. Solidarietà ai colleghi della Polizia rimasti feriti»… -

Ultime Notizie dalla rete : Sparatoria Nicola

Tarantini Time

... quando resta coinvolto in unaa Roma , tra il 2 e il 3 febbraio del 2019. Scambiato per ...Pisu, quanto guadagna il figlio di Patrizia Mirigliani, concorrente del GF Vip 6 Manuel ...Se Babbo Natale è San, i bambini dovrebbero aprirsi a un sentimento di vicendevole aiuto, ... un arresto e 22 denunce 5 Dicembre 2021 Morto 17enne colpito durantea Noto 3 Dicembre ...I Nuggets hanno preso personalmente il giorno di Natale. Questo è l’ultimo esempio della mancanza di rispetto della NBA per l’MVP della scorsa stagione ...La vittima non è grave ma è in ospedale. A sparare sarebbe stato il padre dell’ex compagna di Sarlo CATANZARO – E’ stato portato in caserma e interrogato l’uomo di 69 anni ritenuto l’autore del ferime ...