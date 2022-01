Preghiera della sera 22 Gennaio 2022: “Cancella tutte le nostre colpe” (Di sabato 22 gennaio 2022) “Cancella tutte le nostre colpe”. Questo Sabato con la Preghiera della sera chiediamo questa grazia alla Beata Maria Vergine. Santa Maria, Vergine della notte, noi t’imploriamo di starci vicino quando incombe il dolore, irrompe la prova, sibila il vento della disperazione, il freddo delle delusioni o l’ala severa della morte. (Don Tonino Bello) Solo pochi L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di sabato 22 gennaio 2022) “le”. Questo Sabato con lachiediamo questa grazia alla Beata Maria Vergine. Santa Maria, Verginenotte, noi t’imploriamo di starci vicino quando incombe il dolore, irrompe la prova, sibila il ventodisperazione, il freddo delle delusioni o l’ala severamorte. (Don Tonino Bello) Solo pochi L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

Rvaticanaitalia : In dialogo sulla Parola: un confronto interconfessionale nella Settimana di preghiera per l'Unità e alla vigilia de… - CecchiniEugenio : @fulvioriccio La preghiera non ha bisogno di standing. Grazie a Dio si fronte a lui siamo tutti eguali. E la forza… - metaanto : RT @givegiugio: + Per la Presidenza della Repubblica aver più di venti candidate con curriculum almeno con politica estera e/o difesa e/o i… - webradioscout : Qui ( - MONDOSCOUT : Qui ( -