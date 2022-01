I casi rallentano ma sono arancioni altre 4 regioni. E negli ospedali caos asintomatici (Di sabato 22 gennaio 2022) L’Iss: l’Rt scende a 1,31. Penalizzate Abruzzo, Friuli, Sicilia e Piemonte. Nell’86% dei nosocomi non si riesce a isolare i pazienti "con" Covid Leggi su ilgiornale (Di sabato 22 gennaio 2022) L’Iss: l’Rt scende a 1,31. Penalizzate Abruzzo, Friuli, Sicilia e Piemonte. Nell’86% dei nosocomi non si riesce a isolare i pazienti "con" Covid

Advertising

RadioClodia : Covid-19: A Chioggia rallentano i casi ma restano tanti i ricoverati - Blood4Opera : RT @il_Mitte: A Berlino il personale degli uffici sanitari non basta e il monitoraggio di Omicron è diventato complicato. #Berlino #uffici… - il_Mitte : A Berlino il personale degli uffici sanitari non basta e il monitoraggio di Omicron è diventato complicato.… - immediatonet : ?? #Covid, 192.320 nuovi casi in Italia e 380 i morti. Rallentano i ricoveri in area medica ( 52), giù le terapie in… - infoitinterno : Coronavirus, 17.977 nuovi casi in Emilia-Romagna. Rallentano i ricoveri -