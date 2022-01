FBI 4 e FBI: International su Rai2 il 22 gennaio con due nuovi episodi e il tema dei veterani (Di sabato 22 gennaio 2022) Terzo appuntamento con FBI 4 e FBI: International su Rai2, i due polizieschi di CBS del franchise di Dick Wolf in onda entrambi al sabato sera in prima visione assoluta per l’Italia. FBI 4 e FBI: International raggiungono quota 3 episodi ciascuno nella programmazione italiana, in onda su Rai2 a partire dalle 21.10 di sabato 22 gennaio. Archiviati momentaneamente i crossover, come quello che ha dato inizio al nuovo spin-off, le due serie proseguono parallelamente con trame diverse. Nell’appuntamento con FBI 4 e FBI: International del 22 gennaio, per esempio, la serie originale tratta un tema sempre molto attuale e scottante, quello del reinserimento dei veterani nella società americana, sostenuti da programmi non ... Leggi su optimagazine (Di sabato 22 gennaio 2022) Terzo appuntamento con FBI 4 e FBI:su, i due polizieschi di CBS del franchise di Dick Wolf in onda entrambi al sabato sera in prima visione assoluta per l’Italia. FBI 4 e FBI:raggiungono quota 3ciascuno nella programmazione italiana, in onda sua partire dalle 21.10 di sabato 22. Archiviati momentaneamente i crossover, come quello che ha dato inizio al nuovo spin-off, le due serie proseguono parallelamente con trame diverse. Nell’appuntamento con FBI 4 e FBI:del 22, per esempio, la serie originale tratta unsempre molto attuale e scottante, quello del reinserimento deinella società americana, sostenuti da programmi non ...

