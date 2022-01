C'è posta per te 2022: ospiti Roberto Baggio e Luca Argentero nella terza puntata, stasera su Canale 5 (Di sabato 22 gennaio 2022) stasera su Canale 5 alle 21:30 appuntamento con C'è posta per te 2022, il people show condotto da Maria De Filippi: Roberto Baggio e Luca Argentero sono gli ospiti della terza puntata. Torna C'è posta per te 2022, stasera su Canale 5 alle 21:30, con il terzo appuntamento di stagione. Anche la scorsa settimana, complice la presenza di Can Yaman, Maria De Filippi ha battuto la concorrenza di Rai1 collezionando oltre 5 milioni di spettatori (contro i neppure 4 di Carlo Conti). La terza puntata promette di non essere da meno, anche per i due ospiti che affiancheranno la De Filippi in alcuni ... Leggi su movieplayer (Di sabato 22 gennaio 2022)su5 alle 21:30 appuntamento con C'èper te, il people show condotto da Maria De Filippi:sono glidella. Torna C'èper tesu5 alle 21:30, con il terzo appuntamento di stagione. Anche la scorsa settimana, complice la presenza di Can Yaman, Maria De Filippi ha battuto la concorrenza di Rai1 collezionando oltre 5 milioni di spettatori (contro i neppure 4 di Carlo Conti). Lapromette di non essere da meno, anche per i dueche affiancheranno la De Filippi in alcuni ...

