Zona arancione per Piemonte, Sicilia e altre 2 regioni da lunedì: è ufficiale. Cosa cambia (Di venerdì 21 gennaio 2022) Sono quattro le regioni a passare in Zona arancione da lunedì 24 gennaio: Piemonte, Friuli Venezia e Giulia, Abruzzo e Sicilia . Il ministro della Salute Roberto Speranza firmerà l'ordinanza che ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 21 gennaio 2022) Sono quattro lea passare inda24 gennaio:, Friuli Venezia e Giulia, Abruzzo e. Il ministro della Salute Roberto Speranza firmerà l'ordinanza che ...

Advertising

Adnkronos : Attesa per oggi la firma del premier al #Dpcm con la lista dei negozi dove non sarà obbligatorio avere il… - TgLa7 : #Musumeci: #Sicilia si avvicina alla zona arancione. Il Governatore: reparti di terapia intensiva pieni di non vac… - Agenzia_Ansa : 'Ci stiamo avvicinando verso la zona arancione, perché nonostante tutti gli sforzi fatti, i reparti di Terapia inte… - clapr71 : Basta zone colorate noi vacinati siam stufi.. resto mi do aprono tolgon mascherine io reclusi assurdo - lifestyleblogit : Zona arancione per Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Piemonte e Sicilia - -