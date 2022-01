Treno per Orio, comitati e associazioni: “Amministrazione e forze politiche fanno come Ponzio Pilato, non tutelano i cittadini” (Di venerdì 21 gennaio 2022) Bergamo. Novanta giorni con scadenza il 7 aprile. Questo il tempo a disposizione dato nel corso della prima conferenza dei servizi dello scorso martedì dalla commissaria straordinaria del “Progetto Definitivo del Nuovo collegamento ferroviario Stazione di Bergamo – Aeroporto Orio al Serio” Vera Fiorani di RFI, agli Enti e alle Società incontrate per presentare le proprie osservazioni. Ma senza il parere della Commissione di Valutazione d’Impatto Ambientale del Ministero della Transizione Ecologica e del Ministero della Cultura, la famosa Via, la conferenza di servizi non si può chiudere. L’intenzione di RFI è di appaltare i lavori entro il 2022. Non mancano le perplessità del Comitato di quartiere di Boccaleone, di Italia Nostra e Legambiente Bergamo, che hanno preso parte alla conferenza dei servizi in qualità di uditori. “Un progetto che è stato sottoposto alla ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 21 gennaio 2022) Bergamo. Novanta giorni con scadenza il 7 aprile. Questo il tempo a disposizione dato nel corso della prima conferenza dei servizi dello scorso martedì dalla commissaria straordinaria del “Progetto Definitivo del Nuovo collegamento ferroviario Stazione di Bergamo – Aeroportoal Serio” Vera Fiorani di RFI, agli Enti e alle Società incontrate per presentare le proprie osservazioni. Ma senza il parere della Commissione di Valutazione d’Impatto Ambientale del Ministero della Transizione Ecologica e del Ministero della Cultura, la famosa Via, la conferenza di servizi non si può chiudere. L’intenzione di RFI è di appaltare i lavori entro il 2022. Non mancano le perplessità del Comitato di quartiere di Boccaleone, di Italia Nostra e Legambiente Bergamo, che hanno preso parte alla conferenza dei servizi in qualità di uditori. “Un progetto che è stato sottoposto alla ...

