STREAMING | IL DOMINIO DI NETFLIX E PRIME VIDEO | SKY SUPERA TIM VISION | DISNEY+ VOLA

(Di venerdì 21 gennaio 2022) I primi sette servizipay controllano il 91% del mercato in Italia, secondo l’ultima analisi di JustWatch in relazione al terzo trimestre 2021. Ma andiamo a vedere i dati nello specifico. Dominano la scenacon la piattaforma Amazon che a sorpresa si porta a un’incollatura dal brand più rappresentativo della realtà, con rispettivamente il 28% e il 27% di market share. I due colossi stanno però perdendo quote di mercato, da gennaio 2021ha ceduto il 3%, mentreil 2% a favore soprattutto di Disney Plus che registra una forte crescita e si porta al 16%. Cresce anche Sky che con l’accoppiata Now + Sky Go raggiunge il 9% totale, Timè ferma al 7%, chiude la classifica ...

