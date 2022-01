‘Porta Rufina’, Cappa replica a Sguera: “E’ a caccia di ‘like’, noi già al lavoro per riaprire il parcheggio” (Di venerdì 21 gennaio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiSulla questione del parcheggio di Porta Rufina è l’assessore Attilio Cappa a replicare a Vincenzo Sguera (leggi qui). Scrive l’esponente della giunta Mastella: “La questione del parcheggio di Porta Rufina, è un’eredità, così come tante altre, delle precedenti amministrazioni ed affonda le radici nel lontano 2003 epoca di avvio dei lavori, ultimati nel 2011. Da allora si è generato un disastro dietro l’altro, ben noto alle cronache che non ha consentito ai cittadini, se non per un brevissimo periodo, di poter godere e fruire del parcheggio. Le vicende giudiziarie tra le parti, protrattesi fino ai giorni nostri, sono la conferma della fumosità della storia, che ben lungi dall’essere una giustificazione é una mera constatazione e conferma, come la questione non ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 21 gennaio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiSulla questione deldi Porta Rufina è l’assessore Attiliore a Vincenzo(leggi qui). Scrive l’esponente della giunta Mastella: “La questione deldi Porta Rufina, è un’eredità, così come tante altre, delle precedenti amministrazioni ed affonda le radici nel lontano 2003 epoca di avvio dei lavori, ultimati nel 2011. Da allora si è generato un disastro dietro l’altro, ben noto alle cronache che non ha consentito ai cittadini, se non per un brevissimo periodo, di poter godere e fruire del. Le vicende giudiziarie tra le parti, protrattesi fino ai giorni nostri, sono la conferma della fumosità della storia, che ben lungi dall’essere una giustificazione é una mera constatazione e conferma, come la questione non ...

