Netflix, le azioni crollano in borsa. Cosa sta scatenando il panico a Wall Street (Di sabato 22 gennaio 2022) New York, 21 gennaio 2022 - Reed Hastings, il papà di Netlfix , sta perdendo il suo personale Squid Game. O è rimasto quantomeno parecchio indietro. Il colosso dello streaming, infatti, a seguito di ... Leggi su quotidiano (Di sabato 22 gennaio 2022) New York, 21 gennaio 2022 - Reed Hastings, il papà di Netlfix , sta perdendo il suo personale Squid Game. O è rimasto quantomeno parecchio indietro. Il colosso dello streaming, infatti, a seguito di ...

Advertising

infoiteconomia : Netflix, la “maggiore concorrenza” fa crollare le azioni? Da Benzinga Italia - doveinvestire1 : Azioni #Netflix #NFLX in forte calo, e mentre gli investitori si chiedono se sia un momento per comprare, per gli e… - Asgard_Hydra : Netflix rallenta: delude la crescita degli abbonati e il titolo crolla in borsa - - CharlesLydgate : ••• 'Le azioni di #Netflix sono crollate dopo che la società ha riferito di aver rallentato la crescita degli abbon… - togone76 : RT @HDblog: Netflix rallenta: delude la crescita degli abbonati e il titolo crolla in borsa -