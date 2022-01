(Di venerdì 21 gennaio 2022) Milano, 21 gen. (Adnkronos) -con l'daiuna donna di 68 anni caduta sulla neve compatta di unada sci di Era lunedì 17 gennaio quando la segnalazione è arrivata ai soccorsi. Al loro arrivo, hanno trovato la donna sdraiata al centro dellada sci con battito cardiaco e respiro irregolari. La signora è statacon l'daiche hanno poi avvisato il 118. Con l'aiuto della maschera per la ventilazione polmonare, la donna ha iniziato a riprendere conoscenza a tratti, nonostante l'ematoma sul viso e le evidenti amnesie sulla dinamica dell'accaduto. Per questo è stata elitrasportata all'Ospedale di Sondrio dove, oltre al trauma cranico, le hanno diagnosticato la frattura della spalla sinistra.

Advertising

TV7Benevento : Montagna: anziana cade su pista da sci e perde i sensi, salvata con ossigeno dai soccorritori... -

Ultime Notizie dalla rete : Montagna anziana

Il Sannio Quotidiano

Da piccola, per un anno intero, mio fratello Filippo e io abbiamo vissuto incon nostra ... una star che non teme di mostrarsi per quella che è VEDI ANCHE Drusilla Foer, 'soubrette' a ...Sebbene la gente disia abituata a delle nevicate notturne, quella volta la coltre bianca ... da me immediatamente contattato alle sette del mattino, poiché mia madreera al paese, ...Milano, 21 gen. Salvata con l'ossigeno dai soccorritori una donna di 68 anni caduta sulla neve compatta di una pista da sci di Era lunedì 17 gennaio quando la ...Obiettivo: raggiungere tutte le persone a rischio che vivono in territori di montagna della .... Il nuovo piano operativo - istituzioni locali e regionale, dell'Esercito Italiano e dell'azienda sanita ...