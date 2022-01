La preoccupante ascesa della Quarta mafia

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Una galassia di famiglie malavitose, ora riunite in storiche alleanze, ora contrapposte in faide sanguinose. Un’organizzazione basata su violenza e affari. Lafoggiana, conosciuta anche come, è questo e molto altro. È sopratutto l’associazione mafiosa che in questi ultimi anni, nell’ombra, è riuscita maggiormente a crescere e allargare i propri confini, diramandosi – secondo quanto riporta la Dia nella sua ultima relazione – in quattro articolazioni principali: la società foggiana, lagarganica, la malavita cerignolana e lasanseverese. La prima si muove prevalentemente nella città di Foggia. Il Gargano invece è la terra dei “Montanari”, passati dall’abigeato al traffico di droga (fatta arrivare dall’Albania o coltivata in loco). La malavita cerignolana è specializzata ...

Ultime Notizie dalla rete : preoccupante ascesa

Linkiesta.it

La rapidadel software ha trainato l'innovazione nel segmento hardware , rendendo la filiera ... In generale, viene evidenziata una"apatia" verso la microelettronica e le relative ...Se invece puntasse davvero a diventare Presidente, sarebbe. Lucia Oriani Milano ... Detto ciò, ho già detto come la penso sulla improponibiledi Berlusconi al Colle e non mi ripeto. ...N-Able è convinta che anche per i fornitori di servizi gestiti la domanda per questo genere di soluzioni sia destinata a crescere. A detta dell’azienda, molti Msp hanno adottato l’uso del cloud senza ...Quello della dipendenza da internet nei bambini e nei preadolescenti è un problema in netta ascesa Quello della dipendenza da internet nei bambini e nei preadolescenti è un problema in netta ascesa an ...