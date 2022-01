Il caffè napoletano patrimonio dell’Unesco: la candidatura è ufficiale (Di venerdì 21 gennaio 2022) Questa bevanda, in città, è molto di più di una tradizione gastronomica, rappresenta una filosofia di vita e ha radici molto lontane Leggi su ilgiornale (Di venerdì 21 gennaio 2022) Questa bevanda, in città, è molto di più di una tradizione gastronomica, rappresenta una filosofia di vita e ha radici molto lontane

Advertising

NotizieFrance : Unesco: candidatura espresso italiano. Borrelli (Presidente commissione Agricoltura': siamo riusciti a fare sintesi… - Giovann04712430 : RT @severino_nappi: Dopo l’arte del pizzaiolo napoletano, questo rappresenterebbe un altro grande riconoscimento per la tradizione partenop… - severino_nappi : Dopo l’arte del pizzaiolo napoletano, questo rappresenterebbe un altro grande riconoscimento per la tradizione part… - MastrocinqueAle : Il caffè napoletano … - LaTorre1905 : Vendeva #Caffè rubato, denunciato imprenditore nel Napoletano per ulteriori info clicca qui… -