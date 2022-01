Gf Vip 6 | nuovo programma per Delia Duran dopo il reality? L’indiscrezione

(Di venerdì 21 gennaio 2022)è una delle ultime arrivate nella casa del Gf Vip, ma si parla di lei già da mesi per via del triangolo che si è venuto a creare tra la, Alex Belli e Soleil Sorge. Nella vitaè una modella e un’attrice e sono stati molti i vipponi che nelle ultime ore lo hanno rimarcato, e addirittura Jessica Selassié si è lasciata sfuggire che si trova nella Casa per motivi lavorativi. E proprio a riguardo, pare che per la moglie di Alex presto potrebbe aprirsi una nuova proposta lavorativa. A svelarlo è stato Davide Maggio rispondendo alle consuete domande dei suoi follower le su Instagram. Nello specifico un fan ha chiesto a Maggio qualche informazione sui prossimi opinionisti e concorrenti della prossima edizione de La Pupa e il Secchione e Viceversa, che sarà condotta da Barbara d’Urso. Questa la risposta ...

' Sono venuta qua a trovare unmarito. Sono qui per trovare un altro uomo. Questa è la verità. GF, Delia Duran e Barù: 'Chi ci crede che sei venuta qui a cercare la verità' Barù non sembra ...Ad esprimersi su Soleil è stato il vincitore della quinta edizione del GfTommaso Zorzi , che durante un'intervista per il format Instagram ' A Casa Mia' , condotto da Roberta Termali (madre di ...Al Grande Fratello Vip continua a tenere banco la ‘chimica artistica’ tra Alex Belli e Soleil Sorge. Dopo tanti spifferi, frasi a metà e supposizioni, pare che finalmente sia emersa la verità su quel ...Delia Duran è una delle ultime arrivate nella casa del Gf Vip, ma si parla di lei già da mesi per via del triangolo che si è venuto a creare ...