Comune di Castel San Giorgio | un albero per ogni nuovo nato

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSan(Sa) – “Da quando ci siamo insediati – ha detto la sindaca Paola Lanzara – grazie anche alla sensibilità dell’assessore Giustina Galluzzo, abbiamo riservato un’attenzione a tutti i nuovi nati e alle loro famiglie, attraverso una pergamena di benvenuto perbambino o bambina affacciatasi alla vita e con la piantumazione di un alberello. Più che un obbligo di legge per noi è stata una grande gioia poter partecipare alla nascita dei nuovi nati aSancon un vero e proprio atto d’amore e di condivisione. Bambini e piantine cresceranno insieme e saranno il futuro della nostra comunità”. Nel 2021 aSansono venuti al mondo 104 bambini e 104 sono state le nuove piante messe a dimora in vari spazi ...

