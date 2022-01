Calcio: Per Correa distrazione ai flessori della coscia sinistra (Di venerdì 21 gennaio 2022) L'attaccante argentino si è infortunato all'inizio di Inter - Empoli MILANO - Brutte notizie per Joaquin Correa e per il tecnico dei nerazzurri, Simone Inzaghi. A seguito dell'infortunio subito nei ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 21 gennaio 2022) L'attaccante argentino si è infortunato all'inizio di Inter - Empoli MILANO - Brutte notizie per Joaquine per il tecnico dei nerazzurri, Simone Inzaghi. A seguito dell'infortunio subito nei ...

Advertising

FIGCfemminile : Il cordoglio della Divisione Calcio Femminile per la scomparsa di Alessia Sanna, 18enne portiere della Torres. Ciao… - Gazzetta_it : La Bild: 'Raiola in terapia intensiva per una malattia polmonare' - CorSport : ?? #Mertens: 'Io a Napoli milionario per la vita' ?? Leggi l'intervista esclusiva ?? - FabPluto : Tutta sta scena e ste lacrime per due settimane di ferie poi… - BetclicItalia : ?? #CoppaItalia: il tabellone dei quarti Tanti brividi per le big ma poche sorprese negli ottavi - Fiorentina unica… -