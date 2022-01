Serie A | a rischio Inter-Venezia | altri dieci giocatori lagunari positivi al Covid

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Ilha da poco comunicato che sono emerse altretà alnel gruppo squadra, per un totale che ora arriva a 14. Situazione critica per il club lagunare, che rischia di non poter...

Di qui unadi impegni di Comune e Regione in primis per garantire scuole sicure e una maggior ...progetti di inclusione sociale e l'impegno del Comune ad estendere in altri territori al'...ROMA - Inter - Venezia, in programma sabato alle 18, potrebbe essere la prima partita diA a saltare col nuovo protocollo Covid . Il Venezia infatti ha comunicato che, 'oltre ai casi ......La Federazione Italiana Pallavolo, dopo un’approfondita analisi dell’attività sportiva, messa in grande difficoltà dal perdurare dell’attuale contesto pandemico, ha ritenuto opportuno sospendere ogni ...I positivi nel gruppo squadra salgono a 14. E con il nuovo protocollo rinvio quasi certo Allarme Covid nel Venezia, dove salgono a 14 i soggetti positivi al Covid Il Venezia ha comunicato che "oltre a ...