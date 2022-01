Novak Djokovic, emesse le motivazioni della sentenza. Sottolineato il pericolo emulazione e la poca cautela nell’intervista con L’Equipe (Di giovedì 20 gennaio 2022) Sono state rese note le ragioni conclusive della sentenza riguardante l’espulsione dall’Australia di Novak Djokovic, argomento che ha monopolizzato l’intero avvicinamento agli Australian Open e per il quale stanno emergendo diversi dettagli. Tra questi, un coinvolgimento di Tennis Australia, negato da Craig Tiley, in termini di moneta spesa per coprire le spese della causa in cui è rimasto coinvolto il numero 1 del ranking ATP. Le motivazioni, che sono liberamente consultabili nella loro interezza sul sito della Federal Court of Australia, parlano, molto in breve, di come “una star dello sport può avere influenza su persone di ogni età, portandole all’emulazione“. Inoltre, si è precisato come, e questo già era noto dall’inizio, “la Corte non analizza ... Leggi su oasport (Di giovedì 20 gennaio 2022) Sono state rese note le ragioni conclusiveriguardante l’espulsione dall’Australia di, argomento che ha monopolizzato l’intero avvicinamento agli Australian Open e per il quale stanno emergendo diversi dettagli. Tra questi, un coinvolgimento di Tennis Australia, negato da Craig Tiley, in termini di moneta spesa per coprire le spesecausa in cui è rimasto coinvolto il numero 1 del ranking ATP. Le, che sono liberamente consultabili nella loro interezza sul sitoFederal Court of Australia, parlano, molto in breve, di come “una star dello sport può avere influenza su persone di ogni età, portandole all’“. Inoltre, si è precisato come, e questo già era noto dall’inizio, “la Corte non analizza ...

