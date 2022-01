LIVE Sinner-Johnson 6-2 6-4, Australian Open 2022 in DIRETTA: l’azzurro conquista il secondo set! (Di giovedì 20 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.34 Jannik Sinner conquista il secondo set in 41 minuti per 6 giochi a 4 al termine di un parziale combattuto considerando la crescita di Steve Johnson che ha ceduto il servizio nel nono gioco. FINE secondo SET 6-4 secondo SET Sinner! Bravissimo l’italiano a gestire la pressione. 40-30 ROVESCIO PAZZESCO DI Johnson E PASSANTE SULLA DISCESA A RETE DI Sinner! 40-15 DUE SET POINT Sinner! Servizio e diritto micidiale. 30-15 Servizio e diritto di Sinner che chiude a volo. 15-15 Risposta profonda di Johnson: lento Sinner in uscita dalservizio. 15-0 Ace di Sinner. 5-4 BREAK ... Leggi su oasport (Di giovedì 20 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.34 Jannikilset in 41 minuti per 6 giochi a 4 al termine di un parziale combattuto considerando la crescita di Steveche ha ceduto il servizio nel nono gioco. FINESET 6-4SET! Bravissimo l’italiano a gestire la pressione. 40-30 ROVESCIO PAZZESCO DIE PASSANTE SULLA DISCESA A RETE DI! 40-15 DUE SET POINT! Servizio e diritto micidiale. 30-15 Servizio e diritto diche chiude a volo. 15-15 Risposta profonda di: lentoin uscita dalservizio. 15-0 Ace di. 5-4 BREAK ...

