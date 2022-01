Da oggi Green pass da parrucchieri ed estetisti. Le Regioni: 'Basta con i colori' (Di giovedì 20 gennaio 2022) L'obbligo della certificazione verde è scattato per tutti i cosiddetti servizi alla persona, e sarà in vigore fino al 31 marzo, le multe vanno dai 400 ai mille euro. Atteso in giornata il Dpcm che ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 20 gennaio 2022) L'obbligo della certificazione verde è scattato per tutti i cosiddetti servizi alla persona, e sarà in vigore fino al 31 marzo, le multe vanno dai 400 ai mille euro. Atteso in giornata il Dpcm che ...

borghi_claudio : Intanto come da purtroppo facile previsione con oggi spariscono i quotidiani cartelli da talk show che ci facevano… - Agenzia_Ansa : Covid, si lima il Dpcm per le attività senza pass. Senza certificato anche per il ritiro della pensione alla posta.… - fattoquotidiano : Regole Covid, i negozi dove da oggi serve il green pass. Atteso il nuovo Dpcm: verso deroga per il ritiro della pen… - Beatric72980398 : RT @autocostruttore: Sa oggi serve il Green pass per entrare da parrucchieri ed estetisti Saranno contenti abusivi e cinesi... - LaNotiziaTweet : Il #Dpcm slitta ancora. Il rebus #GreenPass divide la maggioranza. Attesa per oggi la firma di Draghi. Non c’è inte… -