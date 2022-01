Brindisi-San Donaci: incidente, morto 46enne di Tuturano Scontro auto-moto (Di giovedì 20 gennaio 2022) Verso sera lo Scontro sulla strada provinciale che collega Brindisi e San Donaci. Per cause da dettagliare si è verificato l’impatto fra un’automobile ed una motocicletta Liberty 50 il cui conducente, Damiano Carone, 46enne di Tuturano, è morto sul colpo. L'articolo Brindisi-San Donaci: incidente, morto 46enne di Tuturano <small class="subtitle">Scontro auto-moto</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di giovedì 20 gennaio 2022) Verso sera losulla strada provinciale che collegae San. Per cause da dettagliare si è verificato l’impatto fra un’mobile ed unacicletta Liberty 50 il cui conducente, Damiano Carone,di, èsul colpo. L'articolo-Sandi proviene da Noi Notizie..

Advertising

brindisilibera : New post (Mesagne (Br).San Sebastiano martire, domani Sindaco e vigili in Chiesa Madre per onorare la ricorrenza) h… - brindisilibera : New post (Mesagne (Br).San Sebastiano martire, domani Sindaco e vigili in Chiesa Madre per onorare la ricorrenza) h… - CarloPiersanti1 : --------Vendita---------- San Giovanni - L.go Brindisi - Pentalocale - 135 mq - Doppia esposizione - Climatizzato… - Crudeli45198835 : RT @Crudeli45198835: Questo paesotto San Pietro Vernotico Brindisi Puglia. Superbonus Ristrutturazioni in paese e Ovunque impalcature.Bonus… - Crudeli45198835 : RT @Crudeli45198835: Villa Valletta Mi hanno comunicato anche la via,via Stazione San Pietro Vernotico Brindisi Puglia. Mi riferiscono del… -