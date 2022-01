Nasce Claudio Marchisio, per tutti il Principino – 19 gennaio 1986 – VIDEO (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Il 19 gennaio 1986 Nasce a Torino Claudio Marchisio, giocatore di grande talento che per anni ha guidato il centrocampo della Juventus Esiste ancora l’amore vero per una maglia, l’idea di fedeltà e l’attaccamento alla propria città? Il calcio moderno, purtroppo, è ormai diventato un business vero e proprio, in cui è il denaro a condizionare le scelte di giocatori, allenatori e società. Ma basta guardarsi intorno con un po’ di attenzione per scoprire che esiste ancora qualcuno capace di andare oltre questa nuova dimensione calcistica che poco ha a che vedere con il vero concetto di sport. Uno di questi è Claudio Marchisio. Claudio Marchisio, caratteristiche tecniche Claudio Marchisio, ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Il 19a Torino, giocatore di grande talento che per anni ha guidato il centrocampo della Juventus Esiste ancora l’amore vero per una maglia, l’idea di fedeltà e l’attaccamento alla propria città? Il calcio moderno, purtroppo, è ormai diventato un business vero e proprio, in cui è il denaro a condizionare le scelte di giocatori, allenatori e società. Ma basta guardarsi intorno con un po’ di attenzione per scoprire che esiste ancora qualcuno capace di andare oltre questa nuova dimensione calcistica che poco ha a che vedere con il vero concetto di sport. Uno di questi è, caratteristiche tecniche, ...

Advertising

CalcioNews24 : Il #19gennaio 1986 nasce a Torino Claudio #Marchisio, giocatore di grande talento che per anni ha guidato il centro… - g_zerbato : @benireiser @OrtigiaP @DianaLanciotti @ladyonorato @barbarab1974 @Capezzone @rej_panta @borghi_claudio La dittatura nasce sempre dal gregge - claudio_ts53 : RT @IlSanta63: Nasce oggi il movimento “Licia Ronzulli for president”. Dopo le oche al Campidoglio ne vogliamo una al quirinale #President… - Tribonacci1 : RT @flaneur55531660: @istsupsan @borghi_claudio @claudiocerasa Scusate, ma la domanda nasce spontanea: avete fornito dati non corretti su c… - vsyelania41 : RT @flaneur55531660: @istsupsan @borghi_claudio @claudiocerasa Scusate, ma la domanda nasce spontanea: avete fornito dati non corretti su c… -