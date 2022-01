Modella indagata a Roma, "accuse infamanti, io indipendente" (Di mercoledì 19 gennaio 2022) "Con stupore e rammarico prendo atto che da tempo è in atto una violenta campagna mediatica contro la sottoscritta, alimentata ad arte, per farla apparire come una donna senza scrupoli e abituata a ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 19 gennaio 2022) "Con stupore e rammarico prendo atto che da tempo è in atto una violenta campagna mediatica contro la sottoscritta, alimentata ad arte, per farla apparire come una donna senza scrupoli e abituata a ...

Advertising

Italia_Notizie : Bonanno Di Linguaglossa, la modella Tanya Yashenko indagata: «Accuse infamanti, io indipendente» - rep_napoli : La modella indagata per circonvenzione del principe: 'Accuse infamanti, sono indipendente' [aggiornamento delle 15:… - peppesava : RT @Ragusanews: Modella indagata per aver circuito il principe di Linguaglossa - Ragusanews : Modella indagata per aver circuito il principe di Linguaglossa - rep_napoli : La modella indagata per circonvenzione del principe: 'Accuse infamanti, sono indipendente' [aggiornamento delle 14:… -