MINI - La storia dell'utilitaria che vinse il Rally di Montecarlo (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Il posto guida come lo definì Quattroruote nella prova del marzo 1964 è tipo camion, con il piantone dello sterzo quasi verticale. I comandi sono duri da azionare, non illuminati e difficili da individuare. Il motore, con i suoi 61 cavalli, non è certo un fulmine e il riscaldamento è insufficiente. Però, ha anche dei difetti. Scherzi a parte, la MINI originaria (Cooper del 1991, nel caso specifico) è stata capace di resistere, quasi immutata, fino al 2000. Poi, è cominciato un altro fortunato capitolo, che continua ancora oggi. Un kart agilissimo. Come si spiega tale successo? Prima di tutto, con la razionalità di dimensioni strizzate e bassi consumi. E poi, certo, con il divertimento di guida: già a 100 km/h sembra di volare. Per finire, c'è la sua fama nelle corse. Che parte dal 1964, anno in cui Paddy Hopkirk portò al trionfo la sua Cooper S al ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Il posto guida come lo definì Quattroruote nella prova del marzo 1964 è tipo camion, con il piantoneo sterzo quasi verticale. I comandi sono duri da azionare, non illuminati e difficili da individuare. Il motore, con i suoi 61 cavalli, non è certo un fulmine e il riscaldamento è insufficiente. Però, ha anche dei difetti. Scherzi a parte, laoriginaria (Cooper del 1991, nel caso specifico) è stata capace di resistere, quasi immutata, fino al 2000. Poi, è cominciato un altro fortunato capitolo, che continua ancora oggi. Un kart agilissimo. Come si spiega tale successo? Prima di tutto, con la razionalità di dimensioni strizzate e bassi consumi. E poi, certo, con il divertimento di guida: già a 100 km/h sembra di volare. Per finire, c'è la sua fama nelle corse. Che parte dal 1964, anno in cui Paddy Hopkirk portò al trionfo la sua Cooper S al ...

Advertising

francosardi : RT @LidaSezOlbia: #Cip e #Ciop crescono, sono 2 ziribricchi belli come il sole. Ultimata la profilassi saranno adottabili, futura taglia me… - SilviaForti9 : RT @LidaSezOlbia: Spazzola è arrivata oggi,una bambola di cinque mesi con una storia triste ma ora è con noi. Ha un carattere meraviglioso,… - SilviaForti9 : RT @LidaSezOlbia: #Cip e #Ciop crescono, sono 2 ziribricchi belli come il sole. Ultimata la profilassi saranno adottabili, futura taglia me… - CarmineF1976 : RT @LidaSezOlbia: #Cip e #Ciop crescono, sono 2 ziribricchi belli come il sole. Ultimata la profilassi saranno adottabili, futura taglia me… - massimoweb970 : RT @LidaSezOlbia: #Cip e #Ciop crescono, sono 2 ziribricchi belli come il sole. Ultimata la profilassi saranno adottabili, futura taglia me… -

Ultime Notizie dalla rete : MINI storia Bmw, nel mirino c'è la leadership elettrica premium. Di Silvestre: 'I nostri clienti guideranno auto 'su misura'' ...1% (a 2.213.795 consegne) per la marca Bmw, al miglior risultato della sua storia come pure Rolls ... che con 194.261 unità ha migliorato la performance del 14,8%, mentre Mini con 302.144 consegne - e ...

BMW - Di Silvestre: 'Chiuso un anno positivo, per il 2022 ci aspettiamo di crescere ancora' ... e della Mini: le 18.319 vendite implicano un +10,4% e una quota del mercato premium dell'8,9%. Le previsioni per il 2022 . Di Silvestre, comunque, ha messo in chiaro come "il 2021 sia ormai storia" ...

Mini Cooper: la storia dell'utilitaria che vinceva le corse Quattroruote Addio a Collarwali, tigre supermamma La marcia di Washington, le spese di Trump, i debiti del mondo, le ceneri di Tonga, i resort alle Maldive, i droni di guerra sugli Emirati e quelli (forse russi) sulla Svezia, Londra che «vede» la fin ...

...1% (a 2.213.795 consegne) per la marca Bmw, al miglior risultato della suacome pure Rolls ... che con 194.261 unità ha migliorato la performance del 14,8%, mentrecon 302.144 consegne - e ...... e della: le 18.319 vendite implicano un +10,4% e una quota del mercato premium dell'8,9%. Le previsioni per il 2022 . Di Silvestre, comunque, ha messo in chiaro come "il 2021 sia ormai" ...La marcia di Washington, le spese di Trump, i debiti del mondo, le ceneri di Tonga, i resort alle Maldive, i droni di guerra sugli Emirati e quelli (forse russi) sulla Svezia, Londra che «vede» la fin ...