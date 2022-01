Le postmoderniste odiano le donne di destra ma amano gli uomini con la gonna

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Ma Irene Pivetti dov’è? Certo, se hai fatto Domenica in e Buona domenica magari non te ne frega granché d’un lavoro il cui Sanremo è il discorso di fine anno, guardato da ruminanti che ci tengono ad avere nel piatto lenticchie convinti che portino soldi (roba che in confronto il pubblico di Buona domenica era raziocinante), ma insomma: visto l’ovvio dato fattuale che le soleche fanno carriera in politica sono ledi, mi pare il suo momento. Ho un’amica hegeliana – nel sovraesteso senso di: una che tiene al reale e al razionale – che dava testate contro i muri di casa quando leggeva le reazioni della sinistra postmoderna alla nomina di Marta Cartabia in Corte Costituzionale. È antiabortista, puntesclamativavano i postmoderni: una vita spesa a dire che lesono più giuste più sensibili più ...