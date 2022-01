Inter-Empoli, incredibile autogol di Radu col tacco: è 1-2 a San Siro (VIDEO) (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Succede qualsiasi cosa nel secondo tempo di Inter-Empoli, match valevole per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2021/2022. A San Siro i ragazzi di Aurelio Andreazzoli passano in vantaggio grazie al colpo di testa vincente di Patrick Cutrone che sbatte sulla traversa e poi sul tacco di Radu che incredibilmente si fa autogol. Ecco il VIDEO. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Succede qualsiasi cosa nel secondo tempo di, match valevole per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2021/2022. A Sani ragazzi di Aurelio Andreazzoli passano in vantaggio grazie al colpo di testa vincente di Patrick Cutrone che sbatte sulla traversa e poi suldiche incredibilmente si fa. Ecco il. SportFace.

Advertising

DiMarzio : #CoppaItalia | La probabile formazione dell'@Inter di #Inzaghi in vista del match contro l'@EmpoliCalcio - FcInterNewsit : ?? L'Inter va a caccia della Coppa Italia. Turnover per mister Inzaghi in vista della sfida contro l'Empoli: ecco l'… - IFTVofficial : CUTRONE GOOOL, 2-1 EMPOLI OVER INTER IN THE COPPA ITALIAA - _just_em__ : Contentissima per l’Empoli. All’Inter ricorderei che se sono “campioni d’Italia” è solo grazie ad un rigore che ri… - jfrizr : Premio 'mamma mia' para este final de partido o no @vitodepalma? Inter v/s Empoli #CoppaItalia -