In Costiera Amalfitana si torna a scuola, a Minori screening preventivo (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSulla scia di quanto annunciato al termine dell’ultima Conferenza dei Sindaci, in previsione di un leggero calo dello stato dei contagi e dell’esigenza di riavviare le attività scolastiche, i sindaci dei comuni situati in Costiera Amalfitana hanno previsto la riapertura delle scuole, in tutti i suoi ordini, in presenza a partire da Lunedì 24 Gennaio. Per garantire un rientro controllato, verrà effettuato uno screening scolastico la domenica precedente all’ingresso, ossia il 23 Gennaio. Ieri il Codacons, l’associazione che difende i consumatori aveva presentato una denuncia contro i sindaci che continuavano, nonostante la sentenza del Tar e le disposizioni governative a tenere chiuse le scuole in presenza. “Il rientro non significa la fine di una situazione di emergenza che ci coinvolge davvero tutti” si legge ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSulla scia di quanto annunciato al termine dell’ultima Conferenza dei Sindaci, in previsione di un leggero calo dello stato dei contagi e dell’esigenza di riavviare le attività scolastiche, i sindaci dei comuni situati inhanno previsto la riapertura delle scuole, in tutti i suoi ordini, in presenza a partire da Lunedì 24 Gennaio. Per garantire un rientro controllato, verrà effettuato unoscolastico la domenica precedente all’ingresso, ossia il 23 Gennaio. Ieri il Codacons, l’associazione che difende i consumatori aveva presentato una denuncia contro i sindaci che continuavano, nonostante la sentenza del Tar e le disposizioni governative a tenere chiuse le scuole in presenza. “Il rientro non significa la fine di una situazione di emergenza che ci coinvolge davvero tutti” si legge ...

Advertising

anteprima24 : ** In Costiera Amalfitana si torna a scuola, a Minori screening preventivo ** - carmen02218605 : RT @paradisoa1: Limoni della Costiera Amalfitana. A noi più delle Nature Morte ci piacciono le Nature Vive. - positanonews : #Copertina #Covid Coronavirus: ancora tanti i guariti in Costiera Amalfitana, ma a Vietri sul Mare 46 nuovi positivi - tizio_ti : Passerò i miei 30 anni su una terrazza della costiera amalfitana a bere limoncello perché grazie ad una vincita cla… - 91W0NDERL4ND : Non vedo l'ora di perdermi per i vicoli di Venezia con te, o ancora meglio, visitare la costiera amalfitana e Capri… -