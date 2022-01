E’ un gambiano lo stupratore della studentessa americana Ma di lui a Roma non c’è più traccia

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Sembra sparito nel nulla ilaccusato di avere drogato e poi violentato unadi 19 anni. L’uomo, 27 anni, non abita più nell’appartamento dove si è consumata la violenza, a Giardinetti, e dove la polizia è riuscita a arrivare grazie alle indicazionivittima. La violenza risale a metà ottobre, si cerca unA fornire i particolari dell’inchiesta è il quotidiano Il Messaggero, che rivela che l’episodio di stupro risale a due mesi fa ma ancora non si trova una pista che conduca alricercato dalla polizia. “A fornire l’indirizzo esatto dell’uomo è stata la stessa, che dopo due giorni di torpore ha iniziato a ricordare quanto accaduto nella notte tra venerdì 15 e sabato 16 ottobre. La serata con le amiche al ...

Quando gli agenti di polizia si sono presentati nell'appartamento in via Simone Ghini, nel quartiere Giardinetti, a Roma, Mike, era scomparso, non abitava più lì. Erano ...Si tratta di un 27enne che potrebbe essere fuggito dall'Italia approfittando del ritardo della vittima a sporgere denuncia. È sospettato di aver abusato di lei a Roma facendole assumere la droga dello ...