Advertising

Agenzia_Ansa : La Germania ha identificato più di 110.000 nuovi casi di contagio da Covid in 24 ore #ANSA - petergomezblog : Covid, in Germania la curva dei contagi torna a salire: nuovo record di 80.430 casi e 384 morti - FirenzePost : Covid-19: Germania e Francia, esplodono icontagi - SkyTG24 : Covid Germania, registrati oltre 110mila contagi in 24 ore - sulsitodisimone : Covid Germania oggi, superati i 110mila contagi in 24 ore -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Germania

... obbligo di vaccino over 50: il piano di Figliuolo per le dosi Intanto, il Cancelliere Olaf Scholz vuole introdurre la vaccinazione obbligatoria contro ilin- dove 60 milioni di ......4% in Europa rispetto al 2020 , anno paralizzato dalla crisi. 'Questo calo è la conseguenza ... Il 2021 è stato segnato in particolare in Europa dalla caduta della, il suo mercato più ...In Germania si registrano oltre 110.000 nuovi casi in 24 ore, in Francia addirittura oltre 430.000, secondo i dati ufficiali delle Autorità covid-19, germania, francia ...Questo nuovo record arriva con la variante Omicron che rappresenta il 70% dei nuovi casi. Come si legge dagli ultimi dati diffusi dal Robert Koch Institute, nell'ultima giornata la Germania ha riporta ...