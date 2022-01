Aggressioni a Milano, Lamorgese: “Piazza era presidiata ma si sono mossi a cerchi concentrici. Fa pensare a un atto prestabilito” (Di mercoledì 19 gennaio 2022) “La Piazza era presidiata ma dalle indagini risulta che gli aggressori si siano posizionati a cerchi concentrici, in modo da coprire quello che avveniva all’interno. Questo fa pensare a un atto prestabilito. Anche i giornalisti presenti non si sono accorti”. Così la ministra degli Interni, Luciana Lamorgese, rispondendo in conferenza stampa, a Napoli, a una domanda riguardante le indagini in corso sugli episodi di molestie a Milano la notte di Capodanno. Il capo della polizia, Lamberto Giannini ha aggiunto: “Indagine interna per capire se chi era sul posto ha fatto tutto il possibile? No, nell’immediatezza evitate conseguenze a qualcosa di grave indubbiamente accaduto”. L'articolo proviene da Il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 19 gennaio 2022) “Laerama dalle indagini risulta che gli aggressori si siano posizionati a, in modo da coprire quello che avveniva all’interno. Questo faa un. Anche i giornalisti presenti non siaccorti”. Così la ministra degli Interni, Luciana, rispondendo in conferenza stampa, a Napoli, a una domanda riguardante le indagini in corso sugli episodi di molestie ala notte di Capodanno. Il capo della polizia, Lamberto Giannini ha aggiunto: “Indagine interna per capire se chi era sul posto ha ftutto il possibile? No, nell’immediatezza evitate conseguenze a qualcosa di grave indubbiamente accaduto”. L'articolo proviene da Il ...

