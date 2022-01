Vitello nasce con 3 occhi e 4 narici: “È la reincarnazione di Dio”. Ma il veterinario frena: “Ecco di cosa si tratta davvero” (Di martedì 18 gennaio 2022) Sta facendo il giro del mondo la notizia della nascita di un Vitello con tre occhi e quattro narici. Siamo nel distretto di Rajnandgaon, nello stato del Chhattisgarh (India). Qui il vitellino, partorito il 14 gennaio scorso, in coincidenza con il Makar Sankranti, la festa del sole e del raccolto, è già diventato il protagonista indiscusso. Come riportato dal Daily Star, infatti, da quando la notizia si è diffusa, una moltitudine di persone si sta riversando verso la stalla portando dei doni. Il motivo? È stato definito la ‘reincarnazione di Dio’ in quanto ha tre occhi proprio come la divinità ritenuta tra le più potenti, Shiva. Questo nonostante il veterinario locale Kamlesh Chaudhary abbia più volte spiegato che si tratta di una malformazione genetica molto rara ma ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 18 gennaio 2022) Sta facendo il giro del mondo la notizia della nascita di uncon tree quattro. Siamo nel distretto di Rajnandgaon, nello stato del Chhattisgarh (India). Qui il vitellino, partorito il 14 gennaio scorso, in coincidenza con il Makar Sankranti, la festa del sole e del raccolto, è già diventato il protagonista indiscusso. Come riportato dal Daily Star, infatti, da quando la notizia si è diffusa, una moltitudine di persone si sta riversando verso la stalla portando dei doni. Il motivo? È stato definito la ‘di Dio’ in quanto ha treproprio come la divinità ritenuta tra le più potenti, Shiva. Questo nonostante illocale Kamlesh Chaudhary abbia più volte spiegato che sidi una malformazione genetica molto rara ma ...

Advertising

RadioItaliaIRIB : India: vitello nasce con tre occhi - himeralive : Curiosità: in India vitello nasce con 3 occhi, venerato come dio Shiva FOTO E VIDEO #Curiosità #himeralive #India… - himeralive : Gli abitanti del distretto di Rajnandgaon, nello stato del Chhattisgarh sono in subbuglio per la nascita di un vite… - blogfp : India: vitello nasce con 3 occhi, venerato come dio Shiva - Ultima Ora - ANSA - manliominicucci : India: vitello nasce con 3 occhi, venerato come dio Shiva -