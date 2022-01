Moon Knight: il video delle reazioni di Oscar Isaac ed Ethan Hawke al trailer (Di mercoledì 19 gennaio 2022) I protagonisti di Moon Knight, Oscar Isaac ed Ethan Hawke, svelano le loro reazioni al trailer in un divertente video. Il trailer di Moon Knight ha debuttato da poche ore e un divertente video mostra la reazione dei due protagonisti Oscar Isaac ed Ethan Hawke. Nel filmato i due attori si entusiasmano in più momenti, oltre a commentare i dettagli spaventosi e il look dei loro personaggi. Isaac, inoltre, ironizza sul suo accento britannico che nelle ultime ore sembra aver diviso le opinioni dei fan della Marvel. La serie Moon Knight, che debutterà il 30 ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 19 gennaio 2022) I protagonisti died, svelano le loroalin un divertente. Ildiha debuttato da poche ore e un divertentemostra la reazione dei due protagonistied. Nel filmato i due attori si entusiasmano in più momenti, oltre a commentare i dettagli spaventosi e il look dei loro personaggi., inoltre, ironizza sul suo accento britannico che nelle ultime ore sembra aver diviso le opinioni dei fan della Marvel. La serie, che debutterà il 30 ...

Advertising

team_world : Il caos è arrivato ?? Guarda il trailer di #MoonKnight, la nuova serie Originale Marvel Studios in arrivo il prossi… - crowsofkaz : RT @gvldenval: OSCAR ISAAC HA DETTO CHE NON FARÀ VEDERE TUTTA MOON KNIGHT AL FIGLIO RAGA SE ALLA FINE SARÀ DAVVERO VIOLENTA MI DOVRETE RICO… - lewisthesun : visto ora il trailer di moon knight e sembra bellissimo speriamo non deluda - LilianaTonta : odio a moon knight pero le gusta a mi pana el bru asi que no odio tanto moon knight - flickrmore : io prontissima alla moon knight era -